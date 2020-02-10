"Академик Черский" направлен на строительство "Северного потока-2"

Российское судно — трубоукладчик "Академик Черский", которое способно достроить трубопровод "Северный поток-2" - вышло их порта Находки, взяв курс на Сингапур. Ориентировочная дата прибытия — 22 февраля.

Далее маршрут корабля пройдет через Индийский океан, Суэцкий канал и Гибралтар, так "Черский" попадет в Балтику, где ему предстоит проложить оставшиеся 100 км "Северного потока-2".

Информация об этом размещена на портале Vesselfinder.

Куда делся иностранный подрядчик

Напомним, что США, выступающие против строительства "Северного потока-2", в декабре объявил о наложении санкций на компании, занимающиеся строительством газопровода. И подрядчик, швейцарская Allseas, сразу заявила о прекращении работ. После этого строительство было приостановлено.

Достроим своими силами

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер еще до того момента, когда швейцарская компания бросила стройку, нарушив тем самым свои обязательства, говорил, что

"никаких технологических препятствий для самостоятельного завершения строительства газопровода "Северный поток-2" у России нет".

Александр Новак, российский министр энергетики, объявил, что Россия больше не будет искать новых подрядчиков, а займется строительством сама, поскольку у страны есть судно, способное проводить такие работы.

Трубоукладчик "Академик Черский" находится в эксплуатационном управлении ООО "Газпром флот" с 2016 года.