Закон по комиссиям платежей за ЖКХ внесли в Госдуму

Законопроект, который освободит граждан от уплаты банковских комиссий в процессе оплаты услуг ЖКХ, был внесен в Государственную Думу депутатами от КПРФ Юрием Афониным и Владимиром Блоцким.

Документ предусматривает освобождение граждан от оплаты комиссий и других видов вознаграждений кредитных организаций, операторов национальной платежной системы, платежных агентов в процессе внесения платы за жилье и и услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас размер банковской комиссии при оплате жилья и услуг за "коммуналку" для граждан равняется 0,5-2% от их стоимости. Комиссия зависит от способа оплаты — наличными деньгами через кассу, банкомат либо посредством онлайн-банкинга.