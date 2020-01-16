Российский черный перец оказался опасным для здоровья

Специалисты Роскачества проверили продаваемый в России черный перец. В некоторой продукции были обнаружены плесень и бактерии кишечной палочки, что представляет опасность для здоровья человека.

Как сообщает "РБК", проверялись образцы черного молотого перца, выпущенные в России, Австрии, Вьетнаме, Польше и Эстонии. Допустимое нормативами Таможенного союза число бактерий выявили в перце девяти брендов, еще в четырех оказалось превышено количество плесени.

Какими продуктами могут похвастаться российские производители?

А ранее, в январе, руководитель Роскачества Максим Протасов озвучил самые качественные товары российского производства. В их числе оказались, в частности, мороженое и печенье. Также, по его словам, в стране постепенно улучшается качество сыров и вин.