Эксперты озвучили потери экономики от новогодних праздников

Из-за продолжительных новогодних каникул экономика России лишилась свыше 1 триллиона рублей. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на финансовых экспертов.

Так, в праздничные дни в стране не работали более половины организаций, а производительность предприятий упала на 15-20%.

"Каждый год РФ за период зимних новогодних гуляний лишается около 1,3 триллиона рублей", — цитирует издание финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнека.

Указывается, что потери главным образом обусловлены "простоем" обрабатывающих производств. Кроме этого, значительные потери также несут горно-добывающий сектор и предприятия сферы тяжелой промышленности.

Как отметил глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян, с учетом того, что рабочая неделя после новогодних каникул укороченная и длится всего 2 дня, экономика страны теряет 3 трлн рублей. Но из-за роста потребительской активности во время новогодних каникул убыток будет составлять около 1,5 триллионов рублей рублей, уточнил эксперт. При этом каждый день "простоя" для экономики России обойдется в 120-150 миллиардов рублей.