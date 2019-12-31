Лидер партии КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов выступил с осуждением "ига" ростовщиков. Также он спрогнозировал ухудшение ситуации с микрозаймами.
"Докатились! Россиянам приходится брать микрозаймы, чтобы купить продукты к новогоднему столу и приобрести подарки. Согласно предварительным прогнозам, во 2-й декаде этого месяца наши соотечественники возьмут в МФО займов на 18 млрд рублей. В целом в декабре будет выдано свыше 3,2 млрд займов в сумме 34 млрд рублей", — пояснил Зюганов.
Политик также уточнил, что задолженность россиян перед банками сейчас составляет примерно 17,5 трлн.
"Дальше ситуация будет только ухудшаться. Иго ростовщиков над Россией станет все более тяжким и может спровоцировать кредитный кризис, который вполне может вырасти в политический дефолт. Следует в корне поменять ситуацию", — заключил Зюганов.
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