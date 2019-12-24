Доля "плохих" займов в МФО превысила 28%

Доля "плохих" займов в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) России за третий квартал увеличилась на 1,4% — до 28,7%. Эти цифры являются максимальными за период более чем два года. Такие данные приводятся в материалах Центробанка.

"Доля просроченной задолженности сроком выше 90 дней в совокупном портфеле микрофинансовых организаций выросла до 28,7% — это максимальный показатель более чем за двухлетний период", — указывается в материалах ЦБ РФ.

Подчеркивается, что увеличение доли просрочки происходило на фоне роста масштабов самостоятельной работы МФО с проблемными видами задолженностей, при этом компаниями резервировались "плохие" кредиты в соответствии с российским ЦБ.