СП: в России нет экономики для людей

Основной проблемой при исполнении нацпроектов в России выступает неэффективная система управления. Такого мнения придерживается заместитель главы Счетной палаты (СП) России Галина Изотова.

"Вместо экономики для граждан мы пока выстраиваем экономику показателей", — цитирует Изотову "Лента.ру".

По ее мнению, действующая система государственного управления часто вызывает дублирование функций при исполнении национальных проектов. При этом все меры, осуществляемые в рамках нацпроектов, не ведут к достижению национальных целей.

Кроме этого, замглавы СП отметила низкий уровень партнерства между структурами исполнительной власти различных уровней — федерального и местных. Установка целевых показателей в рамках нацпроектов производится без учета реальных возможностей регионов. В итоге это может вызывать искажение или неисполнение показателей.

Также Изотова заявила об отсутствии в паспортах нацпроектов полноценных и правдивых сведений о рисках, которые могут возникать в процессе реализации. Информация нередко агрегируется вручную, в связи с чем бывает сложной для восприятия и анализа.