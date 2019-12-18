Уровень безработицы в России в ноябре не изменился

Показатель безработицы в России в ноябре текущего года составил 4,6% от экономически активного населения, аналогичные значения были и в прошлом месяце. Эти данные приводятся в обнародованном 18 декабря докладе Росстата "О социально-экономическом положении России".

Согласно предварительным оценкам ведомства, в ноябре 3,5 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше причислялись к безработным по методологии Международной организации труда.

При этом в органах службы занятости населения как безработные были официально зарегистрированы 700 тысяч граждан, из которых полмиллиона человек получали пособия по безработице.

Численность рабочей силы в ноябре, по по предварительным данным, составила чуть более 76 миллионов человек, или 52% от всего населения РФ.