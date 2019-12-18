Показатель безработицы в России в ноябре текущего года составил 4,6% от экономически активного населения, аналогичные значения были и в прошлом месяце. Эти данные приводятся в обнародованном 18 декабря докладе Росстата "О социально-экономическом положении России".
Согласно предварительным оценкам ведомства, в ноябре 3,5 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше причислялись к безработным по методологии Международной организации труда.
При этом в органах службы занятости населения как безработные были официально зарегистрированы 700 тысяч граждан, из которых полмиллиона человек получали пособия по безработице.
Численность рабочей силы в ноябре, по по предварительным данным, составила чуть более 76 миллионов человек, или 52% от всего населения РФ.
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