Россиянка стала одной из самых заметных миллиардеров

Издание Forbes опубликовало материал, где названы самые заметные личности, пополнившие в 2019-м году рейтинг миллиардеров. В целом таких, по версии американской версии издания, 200 персон, а первой среди них упомянута основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

В Forbes также отмечается, что Бакальчук стала только 2-й женщиной в России (после Елены Батуриной), чьи активы достигли $1 млрд. Особо подчеркивается, что успеха она добилась в интернет-торговле, создав в 2004 году Wildberries. Издание пишет, что в прошлом году доходы компании достигли $1,9 млрд, а число клиентов — примерно 2 млн человек из РФ, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Титул самой молодой миллиардерши, которая сама сделала карьеру, получила Кайли Дженнер. К 21 году девушка создала популярный бренд Kylie Cosmetics и заработала $1 млрд. В ноябре этого года у Дженнер 51% компании выкупила Coty Inc, сумма сделки составила $600 млн, сообщает РБК.