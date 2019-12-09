В Архангельской области удалось уменьшить долг медицинских учреждений по средствам ОМС, при этом численность больниц-должников постоянно растет.
По данным на 1 октября текущего года, размер просроченной кредиторской задолженности медучреждений по средствам ОМС составлял 182,7 миллионов рублей. За III квартал этого года долг сократился на 21,7 миллион рублей, при этом число медицинских организаций с такого рода долгами стало больше на пять и теперь составляет 20 учреждений.
"Среди главных причин формирования кредиторской задолженности — невыполнение объемов оказания медицинской помощи в рамках ОМС вследствие кадрового дефицита, рост в 2019 году трат на оплату лекарств, коммунальных услуг, покупку продуктов и другие факторы", — пояснили в местном парламенте.
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