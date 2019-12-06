МЭР: инфляция по итогам 2019 года составит максимум 3,1%

Уровень инфляции в России по результатам 2019 года составит 3-3,1%. Такие данные приводятся в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции. Декабрь 2019 года".

"Согласно оценкам Минэкономразвития России, в декабре не ожидается существенного изменения ценовой конъюнктуры на потребительском рынке. По результатам текущего года рост цен составит 3,0-3,1% г/г после 4,3% в прошлом году. В январе будущего года значение годовой инфляции замедлится до 2,5-2,7% г/г на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС в начале 2019-го года", — отмечается в документе МЭР.

В ноябре этого года потребительская инфляция продолжила замедление до 3,53% г/г после 3,75% г/г в октябре, что соответствует прогнозам Минэкономразвития России, добавили в министерстве.