Эксперты рассказали о правилах безопасной продажи авто

Продажа машины может показаться делом совсем непростым, затратным по времени и невыгодным по деньгам. Как продать автомобиль быстро, грамотно и без проблем, пояснили эксперты "Российской газеты".

Первое, что следует помнить: продажа должна быть обоснованной. Если автомобиль начал "сыпаться" (ломаться) или был восстановлен после серьезной аварии — это уже повод избавиться от него. Кроме этого, причиной продажи могут выступить распространенное желание поменять текущую машину на "что-то новенькое" или на более дорогой вариант классом выше.

Очередной и, наверное, наиболее важный вопрос в предстоящей сделке — стоимость. От того, во сколько владелец оценит своего "железного коня", будет зависеть скорость его продажи и сумма доплаты за новую машину.

Как подчеркивают эксперты, первыми, кто откликнется на объявление, станут перекупщики. Они отлично разбираются в рынке и психологии продавцов, поэтому предложат собственнику деньги "немедленно", но гораздо меньше, чем он желает. Общаясь с ними, нужно держать в голове, что чем раньше продать им свой авто по "бросовой" в сравнении с рыночной цене, тем больше они на этом получат прибыли. Еще среди перекупщиков много злоумышленников, так что можно лишиться и денег, и машины.

Самое важное, о чем рекомендуют помнить эксперты: продать автомобиль выгоднее в большинстве случаев только самому владельцу. Это происходит обычно быстро и без помощи третьих лиц. Если все же собственник решил прибегнуть к помощи при продаже авто, то хорошую машину лучше продавать в Trade-In дилерам, а с проблемами — перекупщикам.