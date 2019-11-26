Отечественные банки стали все чаще отдавать коллекторам «свежие» долги с длительностью просрочки в 181-360 дней. Такие данные приводятся в результатах исследования от Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
По данным ассоциации, в 60% случаев кредитные учреждения передают коллекторам долги с периодом просрочки от 721 дня. Но в последние два года фиксируется перераспределение в сторону «свежих» долгов, которые не гасились в течение 181-360 дней, а также задолженностей долгов с просрочкой 361-720 дней.
Причина того, что «молодые» долги наших соотечественников банки спешат передавать коллекторам заключается в том, что так называемые безнадежные кредиты снижают ликвидность финансовой организации. В итоге, для банков просто представляет выгоду как можно оперативнее списывать их с баланса, объяснил главный стратег инвестгруппы «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
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