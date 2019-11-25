Глава банка украл у клиента 200 млн рублей в Бурятии

В Бурятии председатель правления банка обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Как передает информагентсво REGNUM, в 2015–2016 годах руководитель банка похитил денежные средства с обезличенного металлического счета одного из клиентов.

"В результате, клиент понес материальный ущерб в размере более 200 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере", — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас расследование уголовного дела подошло к концу — его направили в суд для рассмотрения по существу. В отношении 56-летнего фигуранта избрали меру пресечения в виде запрета некоторых действий. Ему может быть назначено наказание в виде тюремного наказания и штрафа в размере один миллион рублей .