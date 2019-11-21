Эксперты: меньше всего денег на пенсию откладывают жители Дагестана

Эксперты определили, сколько денег откладывают россияне на жизнь в старости. Сравнение проводили по среднему размеру счета клиента в каждом регионе страны. Оказалось, что в Республике Дагестан люди откладывают себе на старость в среднем 24 тысячи рублей, что является меньшей суммой, чем в других регионах.

Рейтинг составлен Негосударственным пенсионным фондом "Сафмар" на основе базы данных. Как выяснилось, больше всех на пенсию накопили жители дальневосточного региона и северных областей страны, меньше всего — жители юга.

В Северном регионе наибольшие объемы пенсионных накоплений отмечаются у жителей Нижегородской области — около 58,6 тысяч рублей.

Наибольшие объемы средств на пенсию в рамках обязательного пенсионного страхования накопили жители Чукотского автономного округа — в среднем, 185 тысяч рублей каждый. Самый маленький показатель у Чечни — 22 тысячи рублей, а также у Дагестана — 24 тысячи.

Далее в рейтинге следуют: Северная Осетия — 28,7 тысяч рублей, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия — 31,5 тысяч рублей и 33,8 тысяч рублей соответственно.