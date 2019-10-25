Риск дефолта в России упал до минимума с 2007 года

Кредитный риск РФ (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов и достиг минимум по статистике с ноября 2007 года, сообщает РБК.

После кризиса 2008 года на Россию резко резко повысился кризис после краха американского инвестиционного банка Lehman Brothers и финансового кризиса, который последовал за ним. 28 октября 2008 года он ушел за пределы 1 тыс. пунктов. Затем он снижался, но не достигал такого уровня, как в настоящее время.

По российскому риску исторический минимум в 2007 году составлял 36,9 пункта.

В 2014 г. после того, как против России были введены санкции, национальный CDS достигал 600 пунктов. Чтобы застраховать инвестиции в российские облигации на $10 млн, нужно $75 тыс. В настоящее время, по мнению инвесторов, Россия является надежным заемщиком.

В странах, которые имеют более высокий рейтинг, чем РФ, - более дорогая страховка от дефолта - например, в Мексике и Индонезии.

У РФ очень низкий внешний долг, стабильный профицит бюджета, большой запас Фонда национального благосостояния.

Фото: twitter.com