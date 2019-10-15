Bloomberg оценил потери РФ от дедолларизации в $7,7 млрд

По подсчетам Bloomberg, РФ потеряла $7,7 миллиарда в валютных резервах после того, как приняла решение заменить доллары на евро, юани и золото.
Данная цифра актуальная на март этого года, более поздние данные не были опубликованы.
Весной прошлого года на фоне санкций в отношении крупного российского бизнеса и в связи с угрозой введения новых санкций Центробанк РФ начал избавляться от вложений в доллары.
Если бы структура вложений осталась бы на прежнем уровне, то к марту текущего года запасы увеличились бы на 3,8%. Но так как информация о резервах публикуются с задержкой в полгода, то оценить результаты данной политики пока невозможно.
До того как начался процесс дедолларизации именно доллар доминировала в запасах.
В настоящее время РФ является крупнейшим в мире владельцем резервов в юанях — на нее приходится около 70% всех мировых резервов в данной валюте.
Потери из-за слабых евро и юаня РФ смогла частично компенсировать за счет золота.
Фото: pravda.ru
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