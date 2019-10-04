Российский коммерческий банк "Райффайзенбанк" закрывает все свои отделения сразу в пяти городах страны.
Проживающие в данных городах клиенты будут переведены на цифровое обслуживание, сообщает пресс-служба "Райффайзенбанка".
В распоряжении "Известий" имеется пресс-релиз компании.
Сообщается, что изменения коснутся Сочи, Саранска, Курска, Кирова и Железногорска.
Также сообщается, что "Райффайзенбанк" проведет реорганизацию нескольких десятков отделений в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Красноярске, Челябинске, Уфе, Тюмени, Сургуте, Самаре, Ростове-на-Дону, Перми, Новосибирске и Омске.
На такой шаг руководство банка пошло из-за того, что клиенты все чаще пользуются онлайн-сервисами вместо посещения офисов.
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