Врач и слесарь оказались самыми дефицитными профессиями в регионах РФ

Врач, сварщик и слесарь названы самыми дефицитными профессиями в регионах России. Такие данные приводятся в исследовании компании HeadHunter.

"Наиболее распространенной дефицитной профессией является врач: их нехватка ощущается в 64 регионах из 75 попавших в анализ. На втором и третьем месте по распространенности расположились профессии сварщика (в 28 регионах) и слесаря (в 27)", - отмечают аналитики.

В десятку наиболее востребованных профессий в российских субъектах попали профессии грузчика, сборщика, разнорабочего, водителя и оператора станков, повара и монтажника. Больше всего дефицитных профессий отмечается в Ленинградской области: 15 из 25 попавших в анализ. В лидерах также регионы Южного федерального округа: Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подавляющее большинство россиян (73%) считают денежные премии и бонусы - лучшей мотивацией для работы.

Читайте также: Россиян не берут на работу из-за нелегальных черных списков