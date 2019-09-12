Топилин: пенсии в следующем году вырастут на 6,6%

В следующем году пенсии в России вырастут на 6,6%, что выше уровня инфляции, которая, согласно прогнозам, составит 3,8%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Мы повышаем минимальный размер оплаты труда в следующем году почти на 7%, выше инфляции, пенсии - на 6,6% при инфляции, которая будет, по прогнозу, 3,8% - это опережающий рост", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), реальный размер назначенных пенсий в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем 2018 года. Средний размер назначенных пенсий в июле составил 14 150 рублей. Это на шесть процентов больше аналогичного периода минувшего года.

Напомним, в 2018 году Владимир Путин поручил обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсий выше уровня инфляции. По словам российского лидера, обеспечение пенсионеров нормальным доходом является одним из приоритетов государства.