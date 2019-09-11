Биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться

Биржа Гонконга сделала предложение об объединении Лондонской фондовой бирже. Общая сумма сделки оценивается в 36,6 миллиарда долларов.

Как уточняется в пресс-релизе компании, объединение укрепит оба бизнеса, позволит им лучше внедрять инновации на разных рынках и в разных регионах, а также предложит участникам рынка и инвесторам более прочную глобальную рыночную связь.

После обнародования предложения котировки акций лондонской биржи подскочили на 15 процентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в конце сентября пройдет финальный раунд судебных слушаний в Гааге по международному делу ЮКОСа. Бывшие акционеры ЮКОСа обвиняют Россию в заключении секретных сделок со свидетелями для получения "более выгодных показаний".

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