Биржа Гонконга сделала предложение об объединении Лондонской фондовой бирже. Общая сумма сделки оценивается в 36,6 миллиарда долларов.
Как уточняется в пресс-релизе компании, объединение укрепит оба бизнеса, позволит им лучше внедрять инновации на разных рынках и в разных регионах, а также предложит участникам рынка и инвесторам более прочную глобальную рыночную связь.
После обнародования предложения котировки акций лондонской биржи подскочили на 15 процентов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в конце сентября пройдет финальный раунд судебных слушаний в Гааге по международному делу ЮКОСа. Бывшие акционеры ЮКОСа обвиняют Россию в заключении секретных сделок со свидетелями для получения "более выгодных показаний".
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Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
Известный своими высказываниями протоиерей Димитрий Смирнов вновь взбудоражил Сеть острым заявлением.
Не только ядра обладают полезными свойствами, но и перегородки ореха, цветки, ранние листья, и даже недозрелые плоды!