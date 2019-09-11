Сосед "шпиона" Смоленкова в США рассказал о его спешном отъезде из дома

Грег Талли живет в доме напротив Олега Смоленкова, которого считают информатором ЦРУ. Он сообщил, что недавно к Смоленкову приехал журналист издания Daily Beast. По словам Талли, бежавший из России чиновник не стал разговаривать с журналистом, а спешно покинул дом вместе с семьей.

Накануне состоялся и другой инцидент. К дому Смоленкова подъехала съемочная группа телеканала NBC. Когда корреспондент позвонил в дверь к дому подъехали два внедорожника. Из них вышли молодые люди и сказали, что здесь запрещено вести съемку. Съемочная группа была вынуждена удалиться с частной территории Смоленкова.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Олег Смоленков, работавший в администрации президента, мог иметь доступ к "чувствительной" информации. Смоленков за время работы в посольстве России в США, а также в управлении президента по внешней политике не был допущен к секретным сведениям. Однако он мог узнавать их через разговоры с коллегами. В частных беседах Смоленков проявлял чрезмерное любопытство, но поскольку многие знали его достаточно хорошо, то в доверительных разговорах могли быть откровенны.

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