В правительство России поступит предложение взимать налоги с предприятий не по месту их регистрации, а по факту реального нахождения. Предложение разработал первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от КПРФ Николай Арефьев.
По мнению парламентария, инициатива позволит пресечь попытки частных структур уйти от уплаты налогов, регистрируясь в офшорных зонах. Арефьев предложил два шага для реализации своего предложения. Первый шаг - внесение изменений в Бюджетный кодекс, которые обяжут предприятия платить налоги по факту реального местоположения.
Второй шаг - перевод всех компаний из РФ под российскую юрисдикцию. Речь идет о структурах, которые работают на территории России, однако имеют регистрацию в офшорных зонах. В рамках этого шага Арефьев предложил "национализировать" имущество, которое попало в руки Запада.
По словам депутата, он будет обсуждать свою идею с коллегами в начале осенней парламентской сессии. А уже на следующей неделе предложение может поступить в правительство от имени КПРФ.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о масштабном выводе капитала из России в офшоры, который наблюдался в 2014 году. Тогда правительство приняло решение ввести "амнистию капиталов".
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