Россия готовится к экспорту говядины в Бразилию, у нас спрос упал на 7%

Россия начнет поставки говядины Бразилии. По данным Россельхознадзора, переговоры по этому вопросу велись в течение четырех лет, в итоге соглашение подписано.

Пока Бразилия будет закупать продукцию только одного российского производителя, но не исключено, что к нему присоединятся и другие.

Ранее аналитическая компания GfK, проанализировав потребительскую корзину россиян, пришла к выводу, что в текущем году потребление мяса среди жителей нашей страны снизилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Снижение продаж коснулось всех категорий мясных товаров. Наиболее заметно спрос упал на говядину - на 7%.

Читайте также:

Росстат: россияне тратят треть своих "продуктовых" расходов на мясо