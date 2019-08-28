Россия начнет поставки говядины Бразилии. По данным Россельхознадзора, переговоры по этому вопросу велись в течение четырех лет, в итоге соглашение подписано.
Пока Бразилия будет закупать продукцию только одного российского производителя, но не исключено, что к нему присоединятся и другие.
Ранее аналитическая компания GfK, проанализировав потребительскую корзину россиян, пришла к выводу, что в текущем году потребление мяса среди жителей нашей страны снизилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Снижение продаж коснулось всех категорий мясных товаров. Наиболее заметно спрос упал на говядину - на 7%.
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