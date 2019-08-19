Росстат: россияне тратят треть своих "продуктовых" расходов на мясо

Федеральная служба государственной статистики провела исследование с целью выяснить, сколько в месяц россияне тратят на мясо из своего "продуктового" бюджета.

Выяснилось, что среднестатистический гражданин Российской Федерации тратит почти треть "продуктового" бюджета на мясо.

В минувшем году один россиянин тратил на еду в месяц порядка 6 тысяч 41 рубля. Из них на мясо и мясные изделия — 1 тысячу 806 рублей, сообщает Росстат.

Эксперты отмечают, что причинами такой динамики является как разнообразие мясных продуктов, так и тренд на снижение цен на них.