Аналитическая компания GfK провела анализ потребительской корзины россиян и установила, что в 2019 году потребление мяса среди жителей страны снизилось 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Примечательно, что снижение продаж пришлось на все категории мясных товаров: курицу, свинину, а также мясные полуфабрикаты. Наиболее высокое падение спроса произошло на говядину, ее продажи упали на 7%.
Директор ретейлера "Командор" Андрей Тетерин утверждает, что падение продаж связано с увеличением цен на мясо. Также, по мнению Тетерина, из-за непогоды люди стали меньше выезжать на природу и заготавливать мясо для шашлыка. Это тоже могло незначительно отразиться на объемах покупок.
Аналитики компании GfK утверждают, что за год все виды мясной продукции в России подорожали на 3%.
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