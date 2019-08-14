Жители России стали больше экономить на мясе

Аналитическая компания GfK провела анализ потребительской корзины россиян и установила, что в 2019 году потребление мяса среди жителей страны снизилось 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Примечательно, что снижение продаж пришлось на все категории мясных товаров: курицу, свинину, а также мясные полуфабрикаты. Наиболее высокое падение спроса произошло на говядину, ее продажи упали на 7%.

Директор ретейлера "Командор" Андрей Тетерин утверждает, что падение продаж связано с увеличением цен на мясо. Также, по мнению Тетерина, из-за непогоды люди стали меньше выезжать на природу и заготавливать мясо для шашлыка. Это тоже могло незначительно отразиться на объемах покупок.

Аналитики компании GfK утверждают, что за год все виды мясной продукции в России подорожали на 3%.