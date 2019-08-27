Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал о том, что ведомство разрабатывает новую систему пенсионных накоплений совместно с Банком России. По его словам, новый алгоритм формирования пенсионных накоплений должен быть представлен в сентябре.
"Я думаю, что уже через неделю мы с первым зампредом Центробанка Сергеем Швецовым сможем рассказать обо всех деталях новой системы", — пояснил Моисеев.
Замминистра финансов заверил, что новая модель пенсионных накоплений получит название ИПК. Ключевым изменением станет то, что пенсионные накопления перейдут в собственность граждан. Средства будут храниться в частных пенсионных фондах. Туда их смогут направлять работодатели, а также сами граждане.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов утверждал, что система индивидуального пенсионного капитала позволит увеличить пенсии на 20%.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с политологом и публицистом Леонидом Крутаковым, который рассказывал о том, зачем властям нужна пенсионная реформа.
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