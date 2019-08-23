Подписан закон о запрете выдачи займов под залог жилья

В начале августа президент России подписал закон о ряде изменений в действующее законодательство, результатом которых станет наведение порядка на рынке микрокредитования.



Подписан закон о запрете выдачи займов под залог жилья

Видео: Дмитрий Карасев, главный экономист Управления по надзору за микрофинансированием ГУ Банка России по ЦФО специально для "Правды. Ру".

"Одно из ключевых изменений в Законе — это запрет микрофинансовым организациям выдавать потребительский заем под залог жилья. Запрет важен, т. к. без него многие нелегалы маскировались под добросовестные МФО с целью завладеть недвижимостью заемщика. Нововведение позволит избежать ситуаций, когда из-за незначительного займа человек рисковал остаться без крыши над головой".

Закон на запрет выдачи займов под залог жилья вступит в силу с 1 ноября 2019 г. Стоит отметить, что МФО смогут предоставлять займы под залог нежилой недвижимости. Кроме того, норма не затрагивает МФО с госучастием, которые выдают займы представителям малого и среднего бизнеса, в том числе ИП, на предпринимательские цели.

Также в законе говорится о том, что с 1 октября 2019 года будет запрещено выдавать ипотечные займы всем, кроме профессиональных кредиторов. К ним относятся банки, МФО, кредитно-потребительские кооперативы и другие организации, которые находятся под надзором Банка России, Росвоенипотеки и уполномоченных Дом. рф организаций. Также выдавать ипотечный заем смогут работодатели своим сотрудникам.

В законе также установлены ограничения процентной ставки по ипотечным займам, чтобы исключить недобросовестные практики выдачи средств под завышенные проценты.

Ввод перечисленных и других предусмотренных новым законом ограничений и нововведений необходим для социализации рынка микрофинансирования, а также для очистки финансового рынка от недобросовестных практик, чьи действия приводят к потере средств граждан.

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО.

Фото превью: donnews.ru