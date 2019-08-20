Центробанк не уверен в действенности продления блокировки карт

В Центробанке усомнились в действенности предложения увеличить срок блокировки денежных средств при сомнительных операциях, сообщает РИА "Новости".

"По статистике вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, в то время как получение талона КУСП может существенно превышать отмеченный срок", — возразили в ЦБ. Там же добавили, что необходима оценка предлагаемых мер, а никаких расчетов и прочих данных представлено пока не было — только само предложение.

В настоящее время российские банки имеют право блокировать сомнительные операции по счету отправителя на срок не более двух рабочих дней, либо до десяти дней в случае подозрения на отмывание денег.

Предложение, напомним, исходит от Ассоциации банков России. Максимальное предлагаемое ими увеличение срока - до 30 дней, если есть основания полагать, что операция мошенническая или направлена на отмывание денег. Инициатором блокировки при этом должен выступать тот, с чьей карты они списаны.

Фото: korrnews.ru