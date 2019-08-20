В Центробанке усомнились в действенности предложения увеличить срок блокировки денежных средств при сомнительных операциях, сообщает РИА "Новости".
"По статистике вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, в то время как получение талона КУСП может существенно превышать отмеченный срок", — возразили в ЦБ. Там же добавили, что необходима оценка предлагаемых мер, а никаких расчетов и прочих данных представлено пока не было — только само предложение.
В настоящее время российские банки имеют право блокировать сомнительные операции по счету отправителя на срок не более двух рабочих дней, либо до десяти дней в случае подозрения на отмывание денег.
Предложение, напомним, исходит от Ассоциации банков России. Максимальное предлагаемое ими увеличение срока - до 30 дней, если есть основания полагать, что операция мошенническая или направлена на отмывание денег. Инициатором блокировки при этом должен выступать тот, с чьей карты они списаны.
Фото: korrnews.ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...
Известный журналист Андрей Караулов опубликовал видео, в котором рассказал о возможном всплеске народного недовольства в Москве.