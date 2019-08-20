Банки предлагают блокировать карты при подозрительных транзакциях

Блокировать банковские карты на срок до 30 рабочих дней, если денежные средства на них начислены обманным путем, предлагает Ассоциация банков России.
Как пояснил "Коммерсанту" вице-президент ассоциации, на данный момент деньги задерживаются лишь при списания из банка-отправителя, а клиент может узнать, что наткнулся на мошенников, только после этого. И как бы быстро он на это не реагировал, у банка-отправителя не будет юридических оснований.
В предлагаемом же сценарии клиент должен подтвердить факт транзакции денег, в противном случае карту банка-получателя "заморозят" на два дня. Если же отправитель обратился в органы правопорядка, то блокировка может стать возможной на 30 дней.
Ранее президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон об ужесточении наказания за киберворовство, то есть хищение денег с банковских счетов в том числе обманным путем. Максимальным наказанием стали шесть лет лишения свободы.
Также ранее Центробанк сообщил о новом виде мошенничества с отменой транзакций с карты на карту в банкоматах.
Фото: mosheniki.ru
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