Чаты в WhatsApp и Telegram оказались "под колпаком"

Представители следствия вместе с налоговыми экспертами провели оперативные мероприятия более чем в 1200 телеграм- и WhatsApp-чатах россиян, занимающихся незаконным предпринимательством, мошенническими действиями, уклонением от уплаты налогов или иными финансовыми махинациями с целью извлечения прибыли. Об этом сообщает популярный телеграм-канал "НеДума", ссылаясь на собственные источники.

Как якобы сообщили инсайдерам источники следственных органах, в основном это "лица от 18 до 35 лет, занимающиеся оказанием IT, ремонтных, транспортных, бытовых услуг, а также всяческими "косметологией, самодельными сувенирами, продуктами питания, IT-услугами и продажей различных товаров, в том числе собственного производства".

По данным авторов канала, "целью проведения мероприятий стало выявление как откровенных правонарушителей и преступников, так и лиц, незаконно получающих прибыль и не оплачивающих налоги".

«Мы услышали до тысячи признаний в том, что человек мухлюет, сотни схем обмана работодателей и заказчиков, сотни способов уклонения от налогов. Было нелегко это систематизировать, но сложнее всего было получить установочные данные на правонарушителей - участников этих чатов», - цитируют они правоохранителей.

«Приходилось общаться с ними под видом новичков, коллег, заказчиков услуг и товаров и нотариально регистрировать беседы, установочные данные (которые надо было еще найти)»,- рассказывают, по словам авторов, силовики.

При этом в телеграм-канале отмечают, что "привлечение к административной и уголовной ответственности будет производиться в октябре-ноябре 2019 года" - потому, что непопулярные действия должны проводиться "после выборов", чтобы не возмутить общество.

Также инсайдеры подтвердили, что в конце 2019 года ФНС якобы "будет доначислять налог на выявленную прибыль в отношении махинаторов, вне зависимости от использования ими систем «Моментум», платежных средств Qiwi, Яндекс-Деньги, Paypal или переводов на банковские карты".

Добавим, что редакция Pravda.ru не получила ни подтверждений, ни опровержений данной информации в компетентных источниках.