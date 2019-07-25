Популярный сервис онлайн-кредитования провел исследования, чтобы определить сколько денег не хватает россиянам до зарплаты. Согласно результату исследования, 75% жителей России нуждаются в дополнительных средствах.
40% респондентов нуждаются в дополнительных 10 тысячах рублей ежемесячно, а 7% опрошенных необходимо лишь 6-8 тысяч рублей до зарплаты. В дополнительных 1-2 тысячах рублей нуждаются 11,4% россиян.
У четверти россиян нет необходимости в дополнительных деньгах до зарплаты. Но только 5% жителей России могут откладывать денежные средства из-за их излишков. В исследовании приняли участие более 1,5 тысячи жителей всех регионов России старше 21 года.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в 2018 году микрофинансовые организации продали коллекторским службам рекордную сумму задолженностей - более 14 миллиардов рублей.
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