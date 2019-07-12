Visa опровергла сообщения СМИ о возможном уходе из России

Международная платежная система Visa прокомментировала слухи о своем возможном уходе из России из-за поправок Госдумы. Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что депутаты ГД планируют внести изменения в закон "О национальной платежной системе", которые могут отразиться на работе MasterCard и Visa в России.



Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных / Новости от 25.04.2019 23:42

Представители МСП Visa сообщили, что компания не собирается покидать российский рынок, поскольку он стратегически важен для компании. При этом, в компании Visa не уточнили, как именно будут обходить поправки, в случае их принятия.

Ранее "Правда.Ру" уведомляла читателей о том, что международные платежные системы MasterCard и Visa прекратили работу на Крымском полуострове.

Читайте также:

Visa и MasterCard в Крыму. Что происходит на самом деле