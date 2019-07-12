Международные платежные системы могут покинуть Российскую Федерацию из-за действий Госдумы и Центробанка. 23 июля в закон "О национальной платежной системе" могут внести поправки, которые запретят международным платежным системам приостанавливать платежи по банкам, которые попали под санкции.
Под новые поправки попадут МСП, дочерние организации которых зарегистрированы в Центробанке: China Union Pay, MasterCard, JCB и Visa.
Чтобы перестроить работу платежным системам дадут полгода. После этого срока, если МСП приостановит платеж по санкционному банку, то его ее исключат из реестра Банка России.
Аналитики утверждают, что Visa и MasterCard не смогут перестроить правила работы из-за ограничительных мер США.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Крыму перестали обслуживать банковские карты Visa и MasterCard.
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