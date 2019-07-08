Современная Германия нуждается в строящемся магистральном газопроводе "Северный поток-2".
Об этом заявил глава Министерства экономики Германии Петер Альтмайер, сообщает немецкое издание Bild.
Запуск газопровода, заявил специалист, не приведет к зависимости Германии от Российской Федерации, но принесет стране экономическую выгоду.
Соединенные Штаты Америки выступают резко против "Северного потока-2", напоминает Петер Альтмайер. Но Берлину, подчеркивает он, нужен магистральный газопровод вне зависимости от нерешенных конфликтов с Вашингтоном.
По словам главы Министерства экономики Германии, "постепенное прекращение использования угля и ядерной энергии" приведет к тому, что потребность европейского государства в газе "в переходный период" существенно вырастет.
Напомним, что на текущей неделе Петер Альтмайер отправится с рабочим визитом в США.
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