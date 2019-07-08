Немецкий министр энергетики: Германия нуждается в "Северном потоке-2"

Современная Германия нуждается в строящемся магистральном газопроводе "Северный поток-2".



Россия и Германия обсудили выход США из ДРСМД / Новости от 18.01.2019 14:03

Об этом заявил глава Министерства экономики Германии Петер Альтмайер, сообщает немецкое издание Bild.

Запуск газопровода, заявил специалист, не приведет к зависимости Германии от Российской Федерации, но принесет стране экономическую выгоду.

Соединенные Штаты Америки выступают резко против "Северного потока-2", напоминает Петер Альтмайер. Но Берлину, подчеркивает он, нужен магистральный газопровод вне зависимости от нерешенных конфликтов с Вашингтоном.

По словам главы Министерства экономики Германии, "постепенное прекращение использования угля и ядерной энергии" приведет к тому, что потребность европейского государства в газе "в переходный период" существенно вырастет.

Напомним, что на текущей неделе Петер Альтмайер отправится с рабочим визитом в США.