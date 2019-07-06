Немецкие НПЗ вновь приостановили прием нефти по "Дружбе"

Нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, через который компания Shell получает нефть из России, вновь закрыл соединение с трубопроводом "Дружба".



«Транснефть» перешла на ежесуточный контроль нефти после загрязнения в трубопроводе «Дружба» / Новости от 07.05.2019 15:20

Как пишет газета Handelsblatt со ссылкой на слова представителя концерна, прием нефти был приостановлен из-за того, что в ней была "немного завышенная" концентрация органических хлоридов. "Мы разговариваем с поставщиками и операторами трубопровода, чтобы выяснить возможные причины и исправить ситуацию", - отметил собеседник издания.

Производство на заводе в связи с инцидентом не прекращалось. Оборудование продолжило работать надлежащим образом, снабжение сырой нефтью было организовано через альтернативный порт Ростока, заявили в компании.

Информацию о приостановке поставок российской нефти на завод в Шведте подтвердил и источник газеты Deutsche Welle. Причина загрязнения в настоящее время не установлена. В "Транснефти" заверили, что немецкий оператор принимает нефть по плану и отклонений от графика нет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что белорусский государственный концерн "Белнефтехим" оценивает недополученную выручку от продажи нефтепродуктов из-за поставки некачественной нефти из России на сумму около 100 миллионов долларов.

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