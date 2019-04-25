Транзит нефти через нефтепровод "Дружба" был остановлен в Польше

Компания-оператор польского участка магистрального нефтепровода PERN была вынуждена остановить транзит нефти через нефтепровод "Дружба", в связи с неудовлетворительным качеством транзитного сырья.



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В компании заявили, что уже обратились с соответствующим запросом в "Транснефть", чтобы в кратчайшие сроки поставки качественной нефти были восстановлены. Руководство PERN ссылается на то, что высокое содержание хлоридов может привести к крупным промышленным авариям на перерабатывающих объектах, поскольку не один из польских нефтеперерабатывающих заводов не может обрабатывать нефть с таким высоким содержанием хлоридов.

В министерстве энергетики Польши уже подготовили план действий на случай долгого решения проблемы со стороны "Транснефти". Власти могут задействовать резервный канал, который проходит через порт Гданьска.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об аналогичном решении президента Белоруссии остановить транзит нефти через нефтепровод "Дружба", поскольку в сырье было обнаружено высокое содержание хлора.

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