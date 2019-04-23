Польша вслед за Белоруссией обнаружила некачественную нефть из России

Некачественная нефть из России дошла до Польши через Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба польского топливного концерна Orlen.



Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

Как пишет агентство "РИА Новости", польская сторона располагает информацией о резком ухудшении качества поступающей нефти в пункте "Адамова застава".

"Мы ожидаем полного отчета по делу. От этого зависят дальнейшие возможные шаги", - приводит агентство сообщение концерна.

Напомним, ранее белорусский государственный концерн "Белнефтехим" заявил, что нефть из России поступает с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Некачественная нефть попала на территорию Евросоюза и Украины.

Российская компания "Транснефть" признала повышенное содержание в нефти хлоридов и пообещала принять меры по скорейшему решению этой проблемы. Минск настаивает на двусторонней встрече для обсуждения компенсаций за ущерб, причиненный оборудования белорусских НПЗ.