Белоруссия заявила об ущербе от некачественной нефти из России на 100 млн долларов

Белорусский государственный концерн "Белнефтехим" оценивает недополученную выручку от продажи нефтепродуктов из-за поставки некачественной нефти из России на сумму около 100 миллионов долларов.
"Сейчас мы оцениваем потери, которые мы понесем в апреле. На сегодня они составляют около 100 миллионов долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов", — передает агентство "БелТа" слова заместителя председателя концерна Владимира Сизова.
По его словам, два нефтеперерабатывающих завода Белоруссии работают на загрузке примерно 50% от того уровня, который был до момента поставки некачественной российской нефти. Оба завода вынуждены снизить загрузку мощностей и несут убытки.
Напомним, что 24 апреля Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" на неопределенный срок из-за отказа перерабатывать некачественную нефть из России.
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