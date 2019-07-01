Зарплата половины вакансий в Башкирии не превышает 20 тыс. рублей

Сейчас в службе занятости Башкирии насчитывается около 48 тысяч вакансий. Из них 86,6% на постоянные рабочие места. "Башкиринформ" сообщает, что заработная плата более половины этих вакансий варьируется от 10 до 20 тысяч рублей.



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47,4% вакансий имеют уровень оплаты труда более 20 тысяч рублей, в то время как 50,6% рабочих мест имеют зарплату от 10 до 20 тысяч рублей. Есть и вакансии, оплата которых ниже прожиточного минимума. Их 1,9% от общего количества.