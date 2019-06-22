Российские виноделы не поддержали идею запрета на ввоз грузинских вин

Союз виноградарей и виноделов России не одобряет возможный запрет на ввоз в страну вин из Грузии, однако в таком случае российское вино легко заменит грузинское. Такое мнение высказал глава союза Леонид Попович.



«Живое» вино: в Грузии занялись биодинамическим виноделием / Новости от 06.10.2018 09:36

"Хотя, конечно, [при запрете] немножко уменьшится конкуренция, будут покупать больше российское вино, оно легко заместит грузинское вино, если такое решение будет принято", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Попович добавил, что российские производители и без эмбарго составляют хорошую конкуренцию грузинским напиткам.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко также выступил за сохранение торговых отношений России и Грузии в нынешнем виде.

"Что касается ввозить или не ввозить, здесь один критерий. Если вино соответствует всем параметрам, если оно качественное, то здесь я не вижу препятствий", - объяснил он и отметил, что никакой необходимости вводить запрет на ввоз сейчас нет.