Союз виноградарей и виноделов России не одобряет возможный запрет на ввоз в страну вин из Грузии, однако в таком случае российское вино легко заменит грузинское. Такое мнение высказал глава союза Леонид Попович.
"Хотя, конечно, [при запрете] немножко уменьшится конкуренция, будут покупать больше российское вино, оно легко заместит грузинское вино, если такое решение будет принято", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Попович добавил, что российские производители и без эмбарго составляют хорошую конкуренцию грузинским напиткам.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко также выступил за сохранение торговых отношений России и Грузии в нынешнем виде.
"Что касается ввозить или не ввозить, здесь один критерий. Если вино соответствует всем параметрам, если оно качественное, то здесь я не вижу препятствий", - объяснил он и отметил, что никакой необходимости вводить запрет на ввоз сейчас нет.
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