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Источник Правда.Ру

Система индивидуального пенсионного капитала обеспечит россиян пожизненной негосударственной пенсией

Экономика print

Центральный банк и Министерство финансов Российской Федерации разрабатывают так называемую систему индивидуального пенсионного капитала.


Федеральным каналам запретили говорить «пенсионная реформа». Как они выкручивались? / Новости от 20.07.2018 13:16

О том, что она будет из себя представлять, сообщает РБК.

Участники данной системы, пишут авторы материала, через 30 лет после первого своего платежа смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию.

Также, сообщает РБК, власть предоставит им возможность в случае, например, болезни, забрать свои накопленные средства в досрочном порядке.

Однако, пишут специалисты, до сих пор остается неизвестным как принцип вхождения россиян в систему индивидуального пенсионного капитала, так и ставка отчислений в нее.

Расчет же пожизненной негосударственной пенсии будет производиться следующим образом — все накопленные гражданином деньги умножатся на коэффициент ожидаемого периоды выплаты.

Примечательно, что Министерство финансов Российской Федерации отказалось комментировать средствам массовой информации систему индивидуального пенсионного капитала до полной готовности проекта закона.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что количество официально работающих пенсионеров в стране стремительно сокращается.

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