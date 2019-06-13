Центральный банк Российской Федерации разработал новый учебно-методический комплект "Введение в финансовую грамотность" для начальной школы.
Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
Согласно предоставленной информации, в комплект входят учебное пособие, практикумы, рабочие тетради и сборник методических рекомендаций для учителей.
В Центробанке заявили, что "Введение в финансовую грамотность" использует игровой подход и побуждает учеников к самостоятельному мышлению.
В учебниках, отмечает пресс-служба российского ведомства, раскрывается сразу семь тем по финансовой грамотности.
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