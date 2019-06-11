Департамент информационных технологий Москвы и ритейлер Aliexpress провели совместное исследование на предмет популярности покупок в интернете. Оказалось, что около 70% жителей столицы хотя бы раз в году делают покупки с помощью интернета, а каждый второй москвич делает это ежемесячно.
Почти 68% респондентов ответили, что используют интернет для покупок с целью экономии времени, еще 45% опрошенных посчитали, что таким образом экономят деньги. Около 2% рассказали, что не хотят посещать магазины из-за скопления большого количества людей, или из-за проблем со здоровьем.
37% респондентов рассказали, что сталкивались с проблемами при покупке товаров в в интернете. В основном это было связано с превышением оговоренного срока доставки. 17% опрошенных пояснили, что так и не получили обещанный товар или возврат средств.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.