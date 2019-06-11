Около 70% москвичей покупают товары в интернете - Правительство Москвы и AliExpress

Департамент информационных технологий Москвы и ритейлер Aliexpress провели совместное исследование на предмет популярности покупок в интернете. Оказалось, что около 70% жителей столицы хотя бы раз в году делают покупки с помощью интернета, а каждый второй москвич делает это ежемесячно.



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Почти 68% респондентов ответили, что используют интернет для покупок с целью экономии времени, еще 45% опрошенных посчитали, что таким образом экономят деньги. Около 2% рассказали, что не хотят посещать магазины из-за скопления большого количества людей, или из-за проблем со здоровьем.

37% респондентов рассказали, что сталкивались с проблемами при покупке товаров в в интернете. В основном это было связано с превышением оговоренного срока доставки. 17% опрошенных пояснили, что так и не получили обещанный товар или возврат средств.