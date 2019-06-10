Japan Tobacco: больше 10% российского рынка табака составляет фальсификат

Доля фальсифицированных табачных изделий в России составляет около 10,3% от всего рынка. Об этом заявил исполнительный вице-президента Japan Tobacco Inc Муцуо Иваи.



В России обязали маркировать сигареты / Новости от 01.03.2019 08:56

Он отметил, что бюджет России в минувшем году потерял более 70 миллиардов рублей из-за не поступивших в казну налогов.

"Один из перспективных способов решения этой проблемы - введение системы отслеживания продукции, в которой используются технологии цифровой маркировки", - считает Иваи.

С июля в России внедряется цифровая маркировка сигарет, продажа табачной продукции без маркировки будет запрещена. Для максимального эффекта этой системы необходимо постепенное сокращение разницы между акцизами в странах ЕАЭС и расширение маркировки на все страны союза, считает вице-президент Japan Tobacco.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, как свидетельствуют данные аналитического агентства Kantar TNS, источником почти половины (45%) от всего количества нелегальной табачной продукции, ввозимой в России, выступают страны Евразийского экономического союза.

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