Доля фальсифицированных табачных изделий в России составляет около 10,3% от всего рынка. Об этом заявил исполнительный вице-президента Japan Tobacco Inc Муцуо Иваи.
Он отметил, что бюджет России в минувшем году потерял более 70 миллиардов рублей из-за не поступивших в казну налогов.
"Один из перспективных способов решения этой проблемы - введение системы отслеживания продукции, в которой используются технологии цифровой маркировки", - считает Иваи.
С июля в России внедряется цифровая маркировка сигарет, продажа табачной продукции без маркировки будет запрещена. Для максимального эффекта этой системы необходимо постепенное сокращение разницы между акцизами в странах ЕАЭС и расширение маркировки на все страны союза, считает вице-президент Japan Tobacco.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, как свидетельствуют данные аналитического агентства Kantar TNS, источником почти половины (45%) от всего количества нелегальной табачной продукции, ввозимой в России, выступают страны Евразийского экономического союза.
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Кто остановит поток табачной контрабанды?
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