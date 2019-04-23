Эксперты отметили увеличение доли нелегальных сигарет в России

Доля нелегальных сигарет на табачном рынке России за первые три месяца 2019 года составила 10%. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года (7,7%), количество нелегальной продукции увеличилось.
Как свидетельствуют данные аналитического агентства Kantar TNS, источником почти половины (45%) от всего количества нелегальной табачной продукции, ввозимой в России, выступают страны Евразийского экономического союза.
Табачная продукция из этих стран поступает на российский рынок без уплаты налогов. Эксперты насчитывают более 14 миллиардов пачек нелегальных сигарет. Совокупные потери бюджета страны могут превысить 70 миллиардов рублей к концу 2019 года, отмечают в агентстве.
Самое большое количество нелегальной табачной продукции отмечено в Северной Осетии (59%), в Брянской области (36%), а также в Кабардино-Балкарии (36%).
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