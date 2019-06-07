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Министр финансов России объяснил недовольство бизнеса "нигилизмом в умах"

Экономика print

Недовольство бизнеса инвестиционными условиями в России связано с нигилизмом. Предприниматели предпочитают "по-старинке" выводить деньги за границу или ждать помощи от государства. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) рассказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.


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"Мы слышим бизнес и работаем с ним, но все равно "все плохо". Этот нигилизм в наших умах. Надо нам по-другому взглянуть", - передает его слова агентство ТАСС. 

Министр добавил, что инвестиции в экономику России только растут, а темп их роста к концу года ускорится. Правительство также разработало законопроект о защите инвестиций.

"Бизнес у нас еще по старинке работает: заработал - за границу, заработал - в офшор. Есть бизнес, который просто ждет льготы: не дадите льготы - не будем финансировать. Большую часть предпринимателей мы развратили - не буду вкладывать, пока не дадите преференций", - пояснил Силуанов и подчеркнул, что государство должно делать ставку на тех бизнесменов, которые работают по-настоящему. 

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Темы россия бизнес пмэф 2019 нигилизм силуанов экономика
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