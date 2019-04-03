Опубликован фильм о том, как правительство разрушает рыболовную отрасль

4 апреля Государственная Дума рассмотрит законопроект о внесении поправок в Федеральный закон "О рыболовстве и внесении биологических ресурсов". По оценкам экспертов, принятие новой редакции закона разрушит один из самых развитых сегментов российской экономики. О последствиях плохо продуманного правительством решения рассказывает выпущенный 2 апреля фильм "Вся правда о крабах: законодательное предательство".



ВСЯ ПРАВДА О КРАБАХ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Смысловая основа фильма — экономико-социальный анализ потенциальной угрозы принятия законопроекта, в корне меняющего "правила игры" в рыболовной отрасли. Суть реформы заключается в введении нового вида квот — квот добычи краба, предоставляемых в инвестиционных целях. На эти квоты будет приходиться 50% общего допустимого улова крабов.

Предложенная авторами фильма позиция подкрепляется не только словами многочисленных экспертов рынка, но и открытыми данными: например, заключением Министерства экономического развития. Исходя из этого, принятие законопроекта приведет к общему ущербу в 250 млрд рублей против 80 млрд рублей прибыли, которые транслируются государственными СМИ и политиками.

Авторы фильма ставят своей целью обратить внимание правительства не только на опасность, но и на ненужность реформы. Введение квот и отказ от исторического принципа распределения приведет к оттоку инвестиций, снижению рабочих мест, сокращению контрактов и прибыли, а также деградации технологий добычи рыбы и морепродуктов.

"В федеральном бюджете на 1 марта 2019 года лежит без движения более 10,3 трлн рублей. Уничтожается отрасль, развивается контрабанда, социальная напряженность и криминал ради того, что федеральному бюджету не нужно", — объяснил в интервью для фильма экономист Михаил Делягин. Его мнения и мнения более 10 других экспертов по разным аспектам проблемы представлены в видеоряде фильма.

Обличительный характер работы не позволит ей пройти цензуру федеральных каналов. Посмотреть ее можно, перейдя по ссылке.