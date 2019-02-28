Эксперты: в России взлетят цены на гречку, молоко и хлеб

В 2019 году в России значительно повысятся цена на продукты, прежде всего на хлеб, гречку и молоко. К такому выводу пришли эксперты компании "ФинЭкспертиза", сообщает агентство "РИА Новости".

По словам аналитиков, из-за повышения коммунальных тарифов и увеличения стоимости аренды производственных помещений, цены на пшеницу и рожь в 2018 году выросли на 54% и 30% соответственно. Поэтому, чтобы не потерпеть убытки, производители хлеба будут вынуждены поднять цену на готовую продукцию.

Стоимость гречки увеличится по причине резкого снижения посевов в минувшем году, что привело к последующему 40% падению валового сбора посевной культуры. Также за 2018 год значительно подорожали и удобрения, используемые для выращивания гречки.

К удорожанию молока и других молочных продуктов, отмечают эксперты, приведет рост цен на корма и 30-процентный рост тарифов на энергоносители.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что крупнейшие торговые сети России прогнозируют возможные перебои в поставках в магазины молока, творога, сыра и сметаны. В Ассоциации, объединяющей более 20 крупных торговых сетей страны, указали, что причиной возможного перебоя с поставками социально значимых продуктов может послужить приказ Минсельхоза, вступающий в силу с 1 июля текущего года.

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