Торговые сети прогнозируют возможный дефицит молока, творога, сыра и сметаны

Крупнейшие торговые сети России прогнозируют возможные перебои в поставках в магазины молока, творога, сыра и сметаны. Об этом сообщает портал газеты Известия со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в Министерство экономического развития РФ.

В Ассоциации, объединяющей "Перекресток", "Пятерочку", "Ашан", "Ленту" и еще более 20 крупных торговых сетей страны, указали, что причиной возможного перебоя с поставками социально значимых продуктов может послужить приказ Минсельхоза, вступающий в силу с 1 июля текущего года.

По новому требованию ведомства, все поставщики обязаны оформлять сопроводительные ветеринарные документы на готовую молочную продукцию. Данная мера позволит отследить путь товара "от фермы до прилавка" и снизить риск продажи фальсифицированной продукции. Однако введение этой меры, указывают в письме представители рынка, значительно замедлит процесс доставки продуктов в магазины.

Любая ошибка в документации, отмечают в АКОРТ, приведет к замедлению или срыву поставок. Специалисты ряда крупных компаний спрогнозировали и резкий рост затрат торговых сетей.

Напомним, по данным Россельхознадзора, доля некачественной молочной продукции в России может достигать 20%.

Ранее "Правда.Ру" писала о исследовании шведских ученых, которые признали молочные продукты не такими полезными, как принято считать. Ученые развенчали мифы о пользе молока, сыра и кефира.

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